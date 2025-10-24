El alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche (MDM), Roberto Chávez Olivos, expresó su preocupación por la lentitud de los trabajos que se ejecutan en el río Moche para evitar nuevas inundaciones por las lluvias que caerían el otro año.

“[Las obras] se han retomado, pero de forma parcial, no como se debería tomar: fuerte. Hay equipos, pero es insuficiente”, expresó.

La autoridad edil detalló que el proyecto de defensa del río Moche abarca 17 kilómetros; sin embargo, únicamente se han intervenido cuatro.

“Es imposible que acaben todo ese tramo en los dos meses que faltan [para terminar el año]”, dijo.