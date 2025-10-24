El alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche (MDM), Roberto Chávez Olivos, expresó su preocupación por la lentitud de los trabajos que se ejecutan en el río Moche para evitar nuevas inundaciones por las lluvias que caerían el otro año.
“[Las obras] se han retomado, pero de forma parcial, no como se debería tomar: fuerte. Hay equipos, pero es insuficiente”, expresó.
La autoridad edil detalló que el proyecto de defensa del río Moche abarca 17 kilómetros; sin embargo, únicamente se han intervenido cuatro.
“Es imposible que acaben todo ese tramo en los dos meses que faltan [para terminar el año]”, dijo.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- La Libertad tiene cuatro candidatos presidenciales
- Congreso citará a funcionarios por empresas “cascarón”
- Gobierno Regional de La Libertad: empresas “cascarón” ganan millonarias obras
- La Libertad: “Renuncia de César Acuña a la Región es un acto de traición”, sostuvo Virgilio Acuña
- La Libertad: Hay proyectos pendientes en la gestión de César Acuña
- La Libertad: Compras directas y publicidad “como cancha”
- Consideran que no hay garantía de cambio con José Jerí
- Jurado Electoral Especial de Trujillo investiga 140 infracciones a publicidad estatal