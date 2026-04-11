El Ministerio Público de La Libertad desplegará más de 180 fiscales en toda la región este domingo, día de las Elecciones Generales 2026. El objetivo principal es garantizar la transparencia, legalidad y correcto desarrollo del proceso electoral.

TRABAJO

Fuentes allegadas al Ministerio Púbico en Trujillo indicaron que la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito ejecutará acciones antes y durante la jornada electoral, con el único fin de “prevenir ilícitos y proteger la voluntad popular”.

Durante el domingo, día de los comicios, los representantes de la Fiscalía acudirán a todos los locales de votación de las 12 provincias que integran la región La Libertad para supervisar el desarrollo del proceso y “actuar de manera inmediata ante cualquier hecho que vulnere la legalidad o la voluntad ciudadana”.

Para evitar algún incidente que afecte el proceso electoral, los fiscales ejecutarán un monitoreo permanente en los alrededores de los centros de votación, “con operativos conjuntos orientados a prevenir la compra de votos, el expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y otras conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de la jornada”.

ARTICULACIÓN

En la capital liberteña, representantes del Ministerio Público señalaron que ya se han hecho las coordinaciones pertinentes con todas las instituciones involucradas en el proceso electoral.

Señalaron también que se realizarán operativos preventivos en coordinación con la Policía Nacional, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, entre otros. Estas intervenciones tienen como finalidad evitar delitos electorales como suplantación de identidad, perturbación del proceso electoral, propaganda indebida y falsificación de documentos.

En La Libertad, según la ONPE, más de 1,5 millones de electores deben acudir a las urnas.