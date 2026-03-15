La jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, informó ayer que de los 24 menores de edad que estaban internados en el penal El Milagro de Trujillo, 22 ya han sido retirados de dicha prisión para ser ubicados en El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, también conocido como exFloresta.

Esta decisión obedece a que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la norma que permite procesar y sentenciar a menores de 16 y 17 años como adultos, incluso si son acusados de haber perpetrado delitos graves.

MEDIDA FALLIDA

Durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra (10 de mayo de 2025) se promulgó la Ley N° 32330, la misma que modificaba el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, de tal manera que desde esa fecha se podía declarar imputables a menores de 16 y 17 años de edad que cometan delitos graves.

Sin embargo, el TC siempre consideró inconstitucional procesar penalmente a menores de edad como adultos y tras su pronunciamiento se ordenó la revisión y traslado de menores en penales de adultos a centros juveniles.

CRÍTICA SITUACIÓN

El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, comentó que esta situación de trasladar más menores a la exFloresta debe ser tomada con mucho cuidado, pues ese establecimiento no reúne las condiciones adecuadas de infraestructura para albergar a más internos.

En efecto, la exFloresta fue construida para mantener a 90 internos, pero actualmente hay 247 con los recientemente trasladados del penal El Milagro.

No obstante, el problema no queda allí, pues en los últimos meses se ha puesto en evidencia que las organizaciones criminales captan a menores de edad para cometer actos delictivos, por lo general relacionados a casos de extorsión. Y son, en su gran mayoría, adolescentes los que terminan siendo detenidos y ahora, con la modificación de la ley, su destino será seguir abarrotando la exFloresta.

Precisamente, hace unos días el congresista Diego Bazán, quien busca mantenerse en el Parlamento en las próximas elecciones con el partido Renovación Popular, generó polémica al interesarse en la problemática del hacinamiento en la exFloresta y plantear implementar aire acondicionado para que los internos soporten el intenso calor.