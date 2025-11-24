Días antes de renunciar al cargo de gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), declaró que la región está en camino a convertirse en la “capital de la salud”, pues había tomado la decisión de construir e implementar grandes hospitales.

Sin embargo, a la luz de la realidad, el sector salud, uno de los principales ejes de la gestión del Gobierno Regional de La Libertad, actualmente está envuelto en una grave crisis que se refleja en la detención del exgerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, vinculado a una red criminal que ganaba contratos en el área a cambio de coimas.

No obstante, otro punto que juega en contra del avance en el sector salud es la paralización de los trabajos de construcción de tres grandes hospitales.

OBSERVACIÓN

Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, sostuvo que lo ofrecido por el exgobernador César Acuña Peralta en el sector salud es un “fiasco”, pues tres de los hospitales que prometió construir y mejorar no han sido terminados, y actualmente afrontan problemas y fueron paralizados.

Sánchez indicó, por ejemplo, que en el caso del Hospital Santa Isabel, en el distrito El Porvenir, cuyo presupuesto es S/ 124,339,289, solo cuenta con dos entregables del expediente técnico, uno aprobado y el otro observado por la Contraloría General de la República. Esto, después de un año de firmado el contrato bajo la modalidad concurso oferta (7 de noviembre de 2024). Se evalúa un proceso de nulidad con el Consorcio Hospitalario del Norte.

De acuerdo al análisis hecho por los técnicos del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, en el caso del Hospital Elpidio Berovides Pérez, en la provincia de Otuzco, el contrato también tiene un año de firmado (13 de noviembre de 2024), pero el Consorcio Otuzco solo ha avanzado el 1.8%. El presupuesto de esta obra es de S/ 113,221,041.

LEER AQUÍ: Fiscalía solicitó a la PNP intensificar búsqueda y captura de Óscar Acuña por caso Qali Warma

“En este caso hay siete informes de control y dos paralizaciones de obra, el primero en diciembre de 2024 y el segundo de marzo a julio en 2025. Sin embargo, el 1.8% de avance en un año es inaudito y un perjuicio total para la población de Otuzco”, indicó.

Ahora bien, otro de los hospitales que está envuelto en problemas es el de la provincia de Virú. Los cuestionamientos se centraron en el hecho de que el Consorcio Hospital Virú es representado por Lucero Coca Condori, una joven e inexperta empresaria que tenía la gran responsabilidad de ejecutar esta obra que tiene un presupuesto de S/ 194,104,580.

Los trabajos iniciaron el 8 de julio del presente año, pero desde el 25 de octubre la obra está paralizada. El avance físico es de 2.11% y no cuenta con supervisión. Hay dos adendas y un adicional de obra de más de S/ 2 millones.

El consejero por Trujillo Robert De La Cruz dijo que la obra del Hospital de Virú se encuentra en esa situación por la incapacidad de los técnicos del GORE.

Correo trató de contactarse con el gerente general de la Región, Martín Namay, pero no respondió las llamadas.