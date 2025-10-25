La Subgerencia de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) realizó un operativo de control y fiscalización en la intersección de las avenidas Túpac Amaru con Teodoro Valcárcel, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales que restringen el ingreso y circulación de vehículos de carga pesada en dicha zona.

Durante la intervención, los inspectores de transporte impusieron papeletas de infracción tipo TM-01, conforme a lo establecido en las Ordenanzas Municipales N.º 009-2018-MPT y N.º 020-2020-MPT, las cuales restringen el tránsito de vehículos de transporte de carga dentro del ámbito urbano de la provincia.

Estas acciones se realizaron luego de detectarse que diversas unidades de carga pesada venían transitando por la referida intersección, pese a la prohibición vigente, afectando la infraestructura vial recientemente rehabilitada y entregada por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

El subgerente de Fiscalización de Transportes y Tránsito, Vicente Casanova, junto con el equipo de fiscalización, reiteró que estos operativos se ejecutan de forma permanente con el propósito de preservar la seguridad vial, proteger las obras públicas y ordenar el tránsito en las principales arterias de la ciudad.

También exhortó a los conductores y dueños de empresas de transporte de carga a respetar las rutas autorizadas para evitar sanciones que les generen fuertes multas por desobedecer las ordenanzas municipales.