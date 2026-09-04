El gerente de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, informó que al menos nueve escolares de diferentes instituciones educativas de la región fueron intervenidos con armas de fuego en lo que va del año.
El funcionario lamentó que estudiantes se vean envueltos en actos delincuenciales y solicitó a los padres de familia estar pendientes de la conducta de sus hijos.
Como se recuerda, la Policía intervino esta semana a dos menores en La Esperanza (Trujillo) y Chao (Virú). El primero tenía 12 años y disparó e hirió a un adolescente, mientras que el segundo, de 14 años, es acusado de asesinar a un joven para robarle su motocicleta.
PELEAS
Rufino Rodríguez también se pronunció por el video en donde se ve a alumnas de un colegio de Víctor Larco peleándose en la vía pública. “Con estas últimas grescas que hemos tenido llegamos a los 17 (reportes de peleas escolares) en toda la región, y son de colegios particulares y estatales, con mayor incidencia en los estatales”, acotó.
Cabe indicar que esta no es la única problemática que afronta la comunidad educativa. A inicios de abril se difundieron imágenes en donde aparecerían alumnos de Chepén consumiendo sustancias tóxicas. A fines de ese mismo mes, en tanto, se denunció que escolares de Cartavio, Ascope, venderían y consumirían drogas al interior de ese plantel.
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