El Papa León XIV designó al sacerdote Guillermo Inca Pereda del Obispado Castrense del Perú como Capellán de Su Santidad. El padre Inca, quien nació en la provincia de Santiago de Chuco, se desempeña como Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana desde marzo de 2011.

En cuanto al significado de este nombramiento, constituye una distinción honorífica otorgada a aquellos sacerdotes cuya labor pastoral sobresale por su cercanía y colaboración con el ministerio del Sucesor de Pedro y su dedicación a la tarea evangelizadora.

El padre Guillermo Inca también es Vicario General del Obispado Castrense del Perú y Párroco de la Parroquia María Misionera, hoy, Santuario Diocesano del Divino Niño Jesús.

El nombramiento del padre Inca se suma a la elección, en noviembre pasado, del sacerdote chiclayano Monseñor Edgard Rimaycuna, secretario personal del Obispo de Roma.

Desde La Libertad

El nuevo Capellán de su Santidad, Guillermo Inca nació en Santiago de Chuco el 26 de abril de 1959. Además, ingresó al Seminario Menor de los Oblatos de San José, en 1975, en Chosica, realizó su Noviciado en Londrina (Brasil) en 1980 e emitió su profesión perpetua en Lima en mayo 1984. Recibió el Diaconado en junio de 1984, en Lima.

Recibió el Sacramento del Orden Sacerdotal, de manos de Su Santidad, Juan Pablo II, el 3 de febrero de 1985, en Lima, durante la visita que realizó el Pontífice a nuestro país.

Fue Párroco de Pomabamba (Ancash) en 1988 y 1989. Fue elegido consejero provincial y Párroco de la Sagrada Familia desde 1990 hasta 1996. En febrero de 1996 fue enviado de apoyo al Obispado Castrense del Perú, en el cual hoy está incardinado y se desempeña como Vicario General. Ese mismo año, fue destinado a Pamplona Baja. Ahí en el 2001, fue nombrado Párroco de la Parroquia María Misionera, hoy, Santuario Diocesano del Divino Niño Jesús.