El Ministerio Público de la región La Libertad informó que se han iniciado diligencias inmediatas para esclarecer la tragedia sucedida en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo. Sin embargo, hay quienes desconfían del célere y diligente trabajo que puedan realizar los representantes de la Fiscalía local.

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y exalcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro Figueroa, propuso ayer que un equipo de fiscales enviados desde Lima sea el encargado de dirigir las investigaciones del siniestro que dejó como trágico saldo seis personas fallecidas y 80 heridos, varios de ellos de gravedad.

Mala experiencia

Montenegro recordó que en su paso como funcionaria en la provincia de Trujillo se llevó una mala experiencia con las investigaciones del Ministerio Público, pues se prolongaron por años y en otros casos nunca terminaron.

“Los sistemas de justicia se manejan mejor cuando los casos se miran con objetividad y oportunidad. Lamentablemente ha habido muchas quejas. Recuerda que yo he sido regidora en la comuna de Trujillo y un año de alcaldesa. He afrontado eventos como fenómenos El Niño, donde ocurrieron situaciones muy graves con transferencias económicas, reparto de medicamentos y de materiales, pero esas investigaciones nunca terminaron. Ahora necesitamos justicia oportuna y sanciones debidas para que estos casos no se repitan”, manifestó.

Que lo exijan

Dijo que deben ser los familiares de las víctimas mortales y de los heridos con el respaldo de la población trujillana los que deben salir y exigir una investigación transparente y con resultados.

“Queremos saber qué equipos están trabajando, los plazos, los resultados. Ya he escuchado por allí que dicen que estas investigaciones tardan años y creo que se están tratando de lavar las manos. Necesitamos medidas correctivas para que esto no vuelva a pasar”, recalcó.

Asesorados

Propuso que se les ofrezca un adecuado asesoramiento legal a las familias afectadas, para que puedan acceder a una indemnización justa. “Los representantes del centro comercial dicen que hay S/20 millones disponibles. Acá son más de 90 familias que hay que atender y se les tiene que acompañar por muchos años para tratar de superar lo que les ha tocado vivir. Hay proyectos de vida que han sido truncados”, resaltó.

Hay compromiso

Por su parte el Ministerio Público ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la justicia y garantizó una investigación rigurosa y objetiva, para aclarar estos hechos y determinar responsabilidades.

Revelaron que hay un equipo de seis ingenieros civiles y tres informáticos que han iniciado las pesquisas viendo videos y visitando in situ el centro comercial.

Se han recopilado muestras que fueron lacradas para su posterior análisis.

Las diligencias y visitas al patio de comidas continuarán en los siguientes días.