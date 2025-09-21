Una mujer que se encontraba en actitud sospechosa en el frontis del penal El Milagro de Trujillo fue intervenida por personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte y le encontraron 1,000 pastillas (benzodiacepinas) y una memoria micro SD con adaptador.
La fémina fue identificada como M. T. G. A., de 29 años, conocida como “Taty”.
La detención se produjo luego que el personal del INPE alertó a la Policía de la presencia de la mencionada rondando por el reclusorio.
Cabe mencionar que, los objetos prohibidos estaban dentro de un preservativo y lo tenía escondido en sus partes íntimas.
“La coordinación interinstitucional con el INPE fue clave para neutralizar esta modalidad de ingreso de sustancias y dispositivos prohibidos, que atentan contra la seguridad penitenciaria y la salud pública”, indicó la PNP.
