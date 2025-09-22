La Policía intervino en la provincia de Trujillo a un adolescente de 15 años y le incautó un artefacto explosivo.

Por información de la Unidad de Emergencia Trujillo, la tarde del domingo, por la intersección de la avenida Prolongación Miraflores con el pasaje Día 184 retuvieron al menor de iniciales O. S. H. S.

Según la Policía, el mencionado estaría implicado en la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de explosivos y hurto agravado de vehículo (moto lineal).

Al menor se le condujo a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) para las investigaciones correspondientes.