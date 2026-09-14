Los primos Joel y Víctor Ucañán-este último suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú-rescataron a bordo de caballitos de totora a dos jóvenes que eran arrastrados por la corriente marina en el distrito de Huanchaco.

El efectivo policial, quien labora en la comisaría de la localidad, relató que los moradores le alertaron sobre la presencia de dos personas que solicitaban ayuda.

De inmediato, ingresó al mar junto a su primo y, tras adentrarse unos 2 mil metros desde la orilla, lograron auxiliar a las víctimas y ponerlas a salvo.