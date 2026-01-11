Durante el inicio de la temporada de verano, Puerto Malabrigo, en el distrito de Rázuri, volvió a colocarse en el centro de atención nacional tras recibir la Distinción Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente (Minam). Este reconocimiento resalta los esfuerzos realizados para preservar el ecosistema marino y costero de una de las playas más representativas del país, conocida mundialmente por su potencial para la práctica del surf.

El alcalde de Rázuri, Elvis Díaz Cueva, resaltó que Malabrigo no solo destaca por su belleza natural, sino también por su valor histórico y simbólico. “Es una playa inmensa, una playa que fue testigo de la resistencia patriota; este mar se cobró la vida de muchos invasores, el mar de Malabrigo es un mar patriota”, expresó, al destacar la identidad y el arraigo que la población mantiene con este espacio natural.

La autoridad edil también explicó que el distrito ha logrado organizar sus actividades económicas de manera equilibrada, diferenciando claramente las zonas industriales y turísticas. “Tenemos una amalgama entre la parte turística e industrial que está al norte, donde se produce el canon pesquero que se distribuye a nivel local, regional y nacional. Del muelle hacia el sur es exclusivamente turística”, sostuvo, remarcando que esta planificación contribuye al orden y la sostenibilidad del balneario.

Finalmente, Díaz Cueva puso en valor el impacto internacional de Puerto Malabrigo gracias a su ola izquierda, considerada la más larga del mundo. “La ola más larga del mundo se inicia al sur y su recorrido perfecto llega casi hasta el muelle. Han venido tablistas que se han llevado la mejor impresión. Al Perú y al mundo ponemos a disposición esta playa, que es un patrimonio de todos”, manifestó.