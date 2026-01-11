La población de la región La Libertad, con mayor nivel de vulnerabilidad los de la provincia de Trujillo, está en cuenta regresiva en relación al tiempo que queda para poder terminar las obras definitivas en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y Galindo, además de los trabajos complementarias en el río Moche (encauzamiento y defensa ribereña).

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), responsable de la ejecución de estas obras, paralizó los trabajos en agosto del año pasado por falta de liquidez y a pesar de que es urgente que el Ejecutivo le transfiera los recursos que se necesitan para terminar las obras de prevención, eso no ha sucedido.

LIDERE

Ante este contexto, el consejero regional por la provincia de Trujillo, Robert De La Cruz Rosas, alertó que la población de Trujillo está en “peligro”, porque ANIN mantiene inconclusa la obra definitiva en las quebradas antes referidas y en el río Moche.

“En San Ildefonso el avance físico de la obra es del 70% y si las lluvias, como es usual, llegan en los meses de febrero y marzo van a perjudicar la infraestructura y la vida de los trujillanos. Así que exigimos a los representantes de ANIN que generen los recursos para que los trabajos concluyan y exijo a la señora gobernadora de La Libertad (Joana Cabrera Pimentel) que muestre liderazgo, viaje a Lima, toque puertas, junto a los congresistas, para que esos recursos lleguen y se termine esos proyectos”, enfatizó.

PELIGRO

La noche del último viernes y madrugada de ayer se registró una lluvia de moderada intensidad en la provincia de Trujillo. Según especialistas, son lluvias de trasvase (de la sierra a la costa) que encendieron las alarmas, pues se prolongó por varias horas y fue necesario que brigadas de Defensa Civil acudieran a monitorear las quebradas ante la posibilidad de activación. Afortunadamente eso no ocurrió.

Sin embargo, el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional (Coer) La Libertad emitió un comunicado mediante el cual pidió a la población permanecer alerta y organizado, pues las precipitaciones, según aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prevé continúen en los próximos días en la zona costera del país, debido al desplazamiento de humedad desde la sierra.

Pero lo que llamó la atención y sembró la preocupación es que no se descarta la activación de las quebradas en la zona rural de Laredo.

Correo se contactó con el alcalde de Laredo, Sergio Vílchez, y sobre el tema en cuestión dijo que es la gobernadora Joana Cabrera la primera que debe ponerse de pie en protesta frente a la paralización de las obras de las quebradas. “Nos vienen meciendo desde agosto del año pasado y hasta ahora no hay resultados. Recordemos que ANIN pertenece al Gobierno Central y por ende el presidente José Jerí tiene responsabilidad de lo que pueda ocurrir ante lluvias de mayor magnitud”, indicó.

El burgomaestre precisó que son miles de personas las que están expuestas ante una posible activación de la quebrada Galindo y San Carlos. “También se afectaría terrenos agrícolas”, acotó.