La lluvia de moderada intensidad que cayó la noche del viernes y madrugada del sábado en la provincia de Trujillo, afectó a varias viviendas en el distrito de Huanchaco.
Ante ello, la Municipalidad Distrital de Huanchaco a través de la Subgerencia de Defensa Civil y personal de Serenazgo procedieron a empadronar a los afectados y llevar ayuda para reparar techos y muros.
A los vecinos se les entregó plástico y calaminas. La autoridad edil se mantiene atenta a la situación de los vecinos, pues se ha anunciado que las precipitaciones continuarán.
