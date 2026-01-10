Dos ambientes del Hospital Belén de Trujillo se vieron afectados por la filtración de agua que se produjo debido a la lluvia registrada la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de enero.

De acuerdo al reporte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, dos salas de operaciones fueron las afectadas por la lluvia. La filtración del agua se debió al deterioro de las canaletas.

“Tras las intensas lluvias en Trujillo, la Gerencia Regional de Salud La Libertad dispuso de inmediato el desplazamiento del equipo técnico al Hospital Belén, donde se identificaron filtraciones y empozamiento de agua por el deterioro de la canaleta”, detalló la Geresa en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, procedieron a cerrar de manera temporal dichos ambientes. “Se ordenó el reemplazo del tramo afectado y el cierre temporal de dos salas de operaciones como medida preventiva, priorizando la seguridad de pacientes y personal de salud”, informaron.