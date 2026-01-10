Trujillo soportó una fuerte lluvia durante la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de enero dejando varias calles inundadas.

Las principales vías de Trujillo se vieron afectadas tras horas de lluvia registradas.

Cabe mencionar que, en algunas avenidas de la ciudad de Trujillo se formaron pequeñas lagunas. “Ante las lluvias intensas, asegure su vivienda, refuerce los techos y habilite las canaletas y drenajes”, informó el Gobierno Regional de La Libertad.