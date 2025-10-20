El servicio de neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud La Libertad ha sido fortalecido con mejoras en infraestructura y un equipo altamente especializado, garantizando atención oportuna y de calidad a los recién nacidos más vulnerables de la región.

La gerente de la Red Asistencial La Libertad, Dra. Claudia Holguín Armas, destacó que este servicio se ha convertido en un centro de referencia para la atención de bebés en estado crítico, logrando mantener una de las tasas de mortalidad neonatal más bajas del país, gracias al trabajo coordinado de médicos, enfermeras y técnicos comprometidos con cada pequeño paciente.

“Cada bebé que salvamos nos recuerda el verdadero sentido de nuestro trabajo: dar vida y esperanza a las familias”, expresó Holguín Armas.

En esta unidad se atiende a recién nacidos prematuros o con complicaciones durante el parto, ofreciendo cuidados de alta especialización y tecnología avanzada. Según el Dr. Humberto Guevara Pérez, director del hospital, el servicio cuenta con 17 médicos, 13 de ellos especialistas en Neonatología, 16 incubadoras y 14 cunas para cuidados intermedios e intensivos.

Durante este año, la Red Asistencial La Libertad ha registrado un notable incremento en las atenciones neonatales, consolidando al Hospital Lazarte como un pilar en la protección de la salud materno-infantil.