El regidor Luis Gonzales Rosell cuestionó la “descoordinación” con la que se estarían desarrollando varias obras viales en la ciudad, por lo que anunció que citarán a sesión a los funcionarios de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo. También cuestionó al alcalde, Mario Reyna.

“Hay una total falta de descoordinación y eso creo que es un poco responsabilidad del alcalde, porque debería haberse coordinado bien el tema de los trabajos”, dijo en declaraciones para RPP Trujillo.

En los últimos días, transportistas se han quejado porque se han cerrado varias calles porque se ejecutan trabajos viales. Ellos indican que no se anunció el bloqueo de vías ni se implementaron rutas alternas.

El municipio anunció que los trabajos se ejecutan en el cruce de la avenida América Norte con Salvador Lara, así como en las calles Carlos Valderrama, Santa y Federico Villarreal. “Esto permitirá recuperar la transitabilidad y seguridad vial en las áreas a intervenir, que son de intenso tráfico vehicular”, dijo el alcalde Mario Reyna.