La tragedia rondó ayer en el distrito andino de Quiruvilca, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco. Cerca de las 2:30 p.m. el techo de la plaza de toros, situada en el mismo casco urbano de la ciudad, se desplomó. Afortunadamente, no se realizaba ningún evento en el coso y no se reportaron daños a la vida y la salud.

La caída del techo de la plaza taurina se produce casi ocho meses después de que se desplomara la cubierta del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo [nota en columna]. El hecho dejó seis personas fallecidas y más de cien heridas.

ALARMA

Según las primeras investigaciones, el techo del coso habría colapsado debido a la acumulación de agua y el peso del granizo que caía en ese momento en Quiruvilca, ciudad situada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

Tras el desplome, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca (MDQ) se trasladó al lugar para acordonar la zona y evitar que las personas se acerquen por razones de seguridad.

Añadió que el área de Servicios Generales del mismo municipio “ha programado el desmontaje del techo” para este martes.

No obstante, fuentes encargadas de las investigaciones indicaron a este Diario que “un milagro ha evitado que ocurra una tragedia” en la plaza de toros. “Si esto hubiera sucedido en plena lidia o en cualquier otra actividad, estaríamos hablando de una verdadera tragedia. Esto se tiene que investigar”, expresaron.

VOZ

Los hechos también obligaron al municipio de Quiruvilca a emitir un comunicado. En el mismo, se indica que “las intensas lluvias acompañadas de granizo registradas en las últimas horas provocaron serios daños en nuestra ciudad”. “El techo del coso taurino colapsó debido a la acumulación de agua y el peso del granizo, sumado a la fuerza de la tormenta. Así mismo, algunos techos de viviendas y locales también se vieron afectados”, añadió.

Ante esta situación, la MDQ confirmó que personal de Defensa Civil se trasladó a la plaza de toros de manera inmediata para “evaluar riesgos” y “salvaguardar la seguridad de la población”.

“Pedimos a cada ciudadano mantener la calma , evitar circular por las áreas de riesgo y estar alerta ante cualquier situación”, agregó.

A SALVO

La Red Integrada de Salud (RIS) Santiago de Chuco fue otra entidad que emitió un comunicado tras la caída del techo del referido escenario. Señaló que el desplome originó alarma en la población, por lo que invocó “a mantener la calma”.

“Una granizada ha afectado viviendas, así como locales públicos como el coliseo cerrado, donde colapsó su techo”, indicó.

La entidad sanitaria enfatizó que frente a lo sucedido, “ha iniciado acciones preventivas y se mantiene en alerta ante cualquier situación de emergencia”.