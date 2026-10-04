El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la empresa China Water & Electric Corp. (CWE) firmaron el contrato para el diseño y ejecución del Sifón N° 3, uno de los componentes pendientes de las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh). Los trabajos demandan una inversión de S/ 145 millones.

Marco Vinelli, titular del Midagri, informó que el plazo de ejecución de dicha obra es de aproximadamente 50 semanas y que el contrato se enmarca en el acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito entre Perú y Canadá.

¿Y LA PRESA?

El Ejecutivo confirmó que la culminación de la Presa Rafael Quevedo Flores (antes Palo Redondo) se acerca a su fase decisiva y que en diciembre de este año se tiene previsto suscribir el contrato que permitirá ejecutar el saldo de obra, pues se trata de un componente central de la primera fase de la III Etapa del PECh.

Actualmente la presa registra 70 % de avance físico. Esta megaobra constituye la principal infraestructura de almacenamiento y regulación del sistema hidráulico del proyecto.

Su conclusión permitirá fortalecer la seguridad hídrica y acompañar el desarrollo agrícola de La Libertad.

Otro anuncio que se hizo desde el Midagri es que Chavimochic contará con un presupuesto de S/ 500 millones para 2027. Estos recursos serán invertidos en la ejecución de las obras de la III Etapa.

EN ESPERA

En este punto es importante detallar que la III Etapa del PECh contempla varios componentes: la construcción del sifón, la culminación de la presa —mediante la modalidad de G2G— y la construcción del Canal Madre (tramo Moche–Chicama).

El Gobierno Regional (GORE) La Libertad es la unidad ejecutora del Canal Madre. La obra demandará una inversión de S/ 2,200 millones y se ejecutará a través del mecanismo de Asociación Público-Privada (APP).

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad