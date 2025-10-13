De ocho intersecciones viales de la ciudad con intensa circulación vehicular, que estaban en pésimo estado y fueron intervenidas por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), cambiando el asfalto por pavimento de concreto de alta resistencia, seis ya fueron reabiertas y se recuperó la transitabilidad.

“Esta tardes, tras verificarse que el concreto fraguó, se reabrió el tráfico en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Salvador Lara, sumando así seis los cruceros donde nuevamente fluye el tránsito”, dijo el alcalde Mario Reyna Rodríguez.

La autoridad edil adelantó que en cinco días más se reabre la intersección de Teodoro Valcárcel con Túpac Amaru, quedando pendiente solo el cruce de avenida América con Túpac Amaru, donde ya se vació el concreto de alta densidad y se espera que fragüe, lo que requiere al menos 25 días, para habilitar el pase vehicular.

Las ocho intervenciones fueron licitadas públicamente y se invirtió 4 millones 200 mil soles, cambiando el asfalto deteriorado por pavimento de concreto de alta resistencia, se hicieron sardineles, veredas, rampas y guías pododáctiles para personas con discapacidad y señalética de tránsito para mejorar la accesibilidad y seguridad.

LEER AQUÍ: Trujillo: En diciembre empezará la construcción de ingreso vial norte

Esto incluye la Reparación de pavimento y señales de tráfico en las intersecciones viales de av. América Norte con av. Salvador Lara, av. Carlos Valderrama, av. Santa y av. Villarreal; Reparación de pavimento y señales de tráfico en la intersección vial de la av. América Oeste con av. Jesús de Nazaret; y Reparación de pavimento y señales de tráfico en las intersecciones viales de av. Túpac Amaru con av. Teodoro Valcárcel, av. Salvador Lara y av. América Norte.

El nuevo pavimento de concreto de alta resistencia tiene 16 centímetros de espesor y un material que garantiza mayor durabilidad frente al alto flujo vehicular que soportan a diario, incluso tráiler con carga pesada que al realizar giros estropean el asfalto.

Las intervenciones incluyen la colocación de adoquín rojo en veredas, rampas y martillos; adoquín negro, baldosa podotáctil, sardineles, señalización y el sembrado de áreas verdes en las bermas centrales y laterales.