Sicarios asesinaron de ocho balazos a un hombre cuando tomaba cerveza en los exteriores de una vivienda en el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo.

La víctima fue identificada como Ronald Ever Benites Julián, de 42 años, quien vivía a unos metros donde se produjo el atentado.

EL ATAQUE

Este hecho de sangre ocurrió al promediar las 5:30 de la tarde del último domingo, cuando Benites Julián se encontraba junto a otra persona compartiendo algunas bebidas alcohólicas en la cuadra 14 de la calle José Olaya. De pronto, habrían aparecidos dos sospechosos a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra ellos.

Producto de este ataque, Benites Julián que es conocido como “Timba” recibió varios impactos y quedó tendido en el piso. Amigos del mencionado lo auxiliaron y trasladaron en un mototaxi hasta el Hospital Santa Isabel; sin embargo, el médico de turno solo certificó su deceso.

Hasta la zona llegaron los agentes de serenazgo de El Porvenir y el personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este, quienes quedaron a cargo de las pesquisas correspondientes.

También se apersonaron los efectivos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes recogieron 10 casquillos de bala en la escena del crimen.

EN CIFRAS

En lo que va del año, la región registra 203 asesinatos. La mayoría de crímenes se perpetraron en Trujillo (75). Le siguen Pataz (40), Virú (38), Pacasmayo (13), Chepén (10), Ascope (8), Gran Chimú (7), Ascope (8), Santiago de Chuco (4), Sánchez Carrión (2) y Julcán (1).