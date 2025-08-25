La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) anunció la anulación del examen de admisión para la Facultad de Medicina, tras detectar “serias inconsistencias” en los resultados finales.

El rector Hermes Sifuentes, mediante un video difundido en las redes sociales de la institución, informó que el Consejo Universitario decidió dejar sin efecto la prueba correspondiente a la modalidad ordinaria, atendiendo a la recomendación de la Dirección de Admisión.

“Tenemos que informar que la universidad tiene procedimientos en cada una de las etapas del proceso de admisión y, en el caso de los postulantes a la Facultad de Medicina, se han encontrado serias inconsistencias en el control de calidad que se practica a los resultados finales”, señaló.

Posteriormente, la UNT emitió un comunicado oficial en el que convocó a un nuevo emanen gratuito, que se realizará en un plazo de 15 días exclusivamente para los postulantes de Medicina en la modalidad ordinaria.

La universidad aclaró que los resultados de las demás carreras de las áreas A y C, tanto en la modalidad ordinaria como en la dirigida a estudiantes de quinto de secundaria, fueron calidados satisfactoriamente y se mantiene vigentes.