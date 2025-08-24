Un total de 28 kilos de marihuana, camuflados en 13 paquetes, abandonó un pasajero la noche del último sábado en las oficinas de la agencia de transportes Latham Perú, que se ubica en el Terrapuerto de Trujillo.

ACCIONES

El personal policial de Moche se encontraba realizando el operativo “Salta monte” y fueron alertados que, en el terminal que se ubica en la ciudad de Trujillo, de salida de vehículos al norte y sur del país, un hombre de forma misteriosa dejó dos sacos de polietileno y que emanaba un olor fuerte.

Ante esta situación, los detectives acudieron hasta el mencionado lugar. Al momento de proceder a realizar el registro de una bolsa de color amarrillo con rayas verde y anaranjado, encontraron ocho objetos rectangulares envueltos en plásticos transparentes que contenían hierba seca (hojas y tallos) con color y características, al parecer de Cannabis Sativa (marihuana).

Mientras tanto, en la otra bolsa de color rojo con rayas azules y amarillo, había cinco paquetes más.

También se conoció que el sospechoso había comprado un pasaje desde Trujillo con destino a Barranca (Lima).

La droga comisada fue llevada hasta la comisaría de Moche para continuar con los procedimientos de ley.

Cabe mencionar que, la incautación de esta gran cantidad de marihuana es un importante logro en la lucha contra el narcotráfico.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO