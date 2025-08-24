El Gobierno Regional La Libertad se comprometió a adoptar la metodología BIM en las fases del ciclo de inversión, para lo cual conformó un equipo que lidere la adopción de este nuevo proceso.
El Plan de Implementación BIM que establece una hoja de ruta para la transformación cultural y organizativa de la institución, se encuentra estructurado en cuatro pilares fundamentales: Recursos humanos, infraestructura tecnológica, procesos y estrategias.
Esto, con el fin de contratar personal especializado y capacitar en la metodología BIM, adquirir equipos de cómputo, licencias de software BIM y un Entorno de Datos Comunes (CDE) para la gestión de la información, además de mejorar la infraestructura de red para soportar aplicaciones de alto rendimiento y desarrollar normativa interna y formatos estandarizados para regular la aplicación. BIM permitirá gestionar de manera adecuada y ordenada, la información desarrollada durante todo el ciclo de inversión.
