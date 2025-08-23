El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Ciro Alegría Bazán”, ubicado en la provincia de Chepén, se convertirá en el más moderno del país con la nueva infraestructura física. La obra demandará una inversión de S/ 89 millones.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, señaló que todo está encaminado para iniciar la ejecución de la obra en el mes de setiembre. Se hará por la modalidad de Obras por Impuestos, con el financiamiento de Cementos Pacasmayo. Además, ante la comunidad educativa, presentó la maqueta del proyecto, dando a conocer cómo será el nuevo local.
La nueva infraestructura del Instituto “Ciro Alegría” se hará realidad después de 45 años de espera, para beneficiar a más de mil estudiantes, aunque se proyecta para tener mayor capacidad funcional.
La moderna infraestructura contempla 12 bloques con edificaciones de hasta cuatro pisos, que incluirán aulas equipadas, laboratorios especializados, talleres técnicos, biblioteca, salón de usos múltiples, áreas deportivas, ascensor, cafetería y ambientes administrativos.
