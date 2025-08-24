El distrito de Pataz ha dado un salto significativo en su desarrollo con la entrega a la comunidad del nuevo y moderno Mercado de Abastos Municipal. Esta obra ha sido financiada íntegramente con recursos de la Municipalidad Distrital de Pataz.

“El proyecto fue concebido con el objetivo de ordenar el comercio y ofrecer un lugar de trabajo digno y seguro para los comerciantes, al mismo tiempo que mejora la experiencia de compra de los ciudadanos”, apuntó Segundo Armas Villalobos, alcalde de Pataz.

El moderno centro de abastos, en el cual se invirtió casi 15 millones de soles con una infraestructura de primer nivel, cuenta con una serie de comodidades y servicios que transformarán la dinámica comercial de la zona con. amplios accesos peatonales y estacionamientos para garantizar un flujo cómodo de personas y vehículos. Además, tiene áreas de venta diferenciadas para productos de primera necesidad, permitiendo una mejor organización.

Las modernas instalaciones de cuatro niveles, tiene además cámaras frigoríficas de última generación para asegurar la frescura y conservación de los productos perecederos. Servicios higiénicos modernos y un patio de comidas que se perfila como un nuevo punto de encuentro social y gastronómico en el distrito.