Un muerto, tres heridos y un secuestrado es el saldo de un enfrentamiento armado registrado el último jueves en la bocamina de la empresa Sanone del anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz, cuando delincuentes sorprendieron a un grupo de trabajadores de una minera.

OPERATIVO

El personal del Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron alertados del incidente y llegaron hasta la zona de Carhuabamba.

En este lugar, luego de 36 horas ininterrumpidas en el interior de un socavón, donde las fuerzas del orden enfrentaron ataques, permitió el rescate de Roymel Polo Zegarra.

Además, recuperaron el cuerpo de un fallecido que ha sido identificado como Nicolás Esteban Alayo Flores, quien fue acribillado.

Mientras tanto, los heridos son: Efraín Castillo Vera, Amílcar Ramírez Roque y Gregorio Alayo Gómez.

DETENIDOS

El Cupaz también informó que se detuvo a siete presuntos criminales, cinco de ellos heridos y dos que terminaron rindiéndose. Los arrestados fueron entregados a las autoridades.

Asimismo, se incautaron un fusil R-15, una pistola Glock, municiones de diverso calibre y material explosivo.

