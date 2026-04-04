Un Viernes Santo cargado de devoción y reflexión se vivió ayer en la ciudad andina de Otuzco (2,640 m.s.n.m.), donde actores nacionales y locales volvieron a escenificar la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.

CAMINO

Se estima que más de 25 mil personas llegaron a la Capital de la Fe para presenciar el Vía Crucis, organizado por la Municipalidad Provincial de Otuzco (MPO).

Para esta edición, se contó con la actuación de Emilio Benavente (Jesús), Daniela Feijoo (María), Cielo Torres (María Magdalena), Emilram Cossio (Caifás) y Luis Baca (apóstol Juan), cuyas actuaciones hicieron vivir con mucho realismo los momentos que tuvo que pasar Jesús desde que es tomado prisionero hasta llegar a la cruz.

Los actores toman algunas de las principales calles de Otuzco para simular el calvario de Jesús hasta llegar al cerro Chologday (Gólgota), donde finalmente es crucificado junto a los dos ladrones, según los textos bíblicos.

LAVADO DE PIES

En Trujillo, el Jueves Santo, el arzobispo metropolitano, monseñor Alfredo Vizcarra Mori, lavó los pies a doce fieles de la arquidiócesis durante la santa misa de “la Cena del Señor”, celebrada en la Basílica Catedral.

“Señor Jesús, que en esta cena te quedes con nosotros y te arrodilles para lavarnos. Purifica nuestro corazón, devuélvenos la confianza en el Padre y haznos servidores humildes, para que, alimentados por tu Cuerpo y tu Sangre, aprendamos a amar como tú”, oró el arzobispo en su homilía.

Durante su reflexión, Vizcarra recordó que Cristo no enseña a dominar, sino a liberar; no a imponerse, sino a entregarse. Así, subrayó que el gesto del lavatorio de los pies revela el verdadero sentido del servicio cristiano, marcado por la humildad y el amor.

Luego de la celebración eucarística, se realizó la reserva del Santísimo en el monumento preparado y se recorrieron las siete iglesias en el centro histórico de la capital liberteña.