Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el distrito chalaco de Mi Perú, cuando un camión que circulaba fuera de control provocó un choque múltiple en el cruce de las avenidas Cusco y Trujillo.

El hecho dejó como saldo una persona fallecida y más de diez heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la jurisdicción.

De acuerdo con testigos, el vehículo pesado perdió el control a lo largo de varias cuadras e impactó contra mototaxis y automóviles particulares. “El camión a todos se ha llevado. (...) Contando con motos y carros, como a 20 (vehículos ha impactado)”, relató un transportista a ATV.

El conductor del camión fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a la Comisaría PNP de Mi Perú, donde se realizan las diligencias correspondientes.

Tras el accidente, vecinos y transportistas recordaron que la avenida Cusco es conocida en la zona como “La bajada de la muerte”, debido a que ha sido escenario de otros siniestros viales. Por este motivo, solicitaron que se restrinja el tránsito de camiones de carga pesada por esa vía.

La Municipalidad Provincial del Callao informó mediante un comunicado que el accidente se habría producido “por una falla mecánica de un vehículo de carga, sumada a una maniobra imprudente del conductor”.

La comuna chalaca precisó además que “el impacto afectó parte de la infraestructura del colegio Manuel Seoane y dañó varios vehículos”.

Asimismo, expresó su pesar por la víctima mortal del accidente: “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de la víctima mortal y transmitimos nuestro apoyo solidario en este momento de dolor”.