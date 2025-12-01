Un grupo de empresarios que cumplen con los requisitos legales denunciaron que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) les niega o retrasa de manera reiterada las licencias para portar armas de fuego, dejándolos sin posibilidad de defenderse.

En Panorama, expresaron que a pesar de cumplir con los requisitos, sus solicitudes permanecen paralizadas durante meses e incluso años, considerando que el plazo de este procedimiento es de 21 días.

Esta situación se puede corroborar con un informe de Contraloría que señala el incumplimiento de plazos establecidos en el TUPA de la Sucamec relacionado al trámite de licencias para portar armas.

Guzmán Vera, vocero de la Contraloría, indicó que no se descarta que este procedimiento tenga algún tipo de ilegalidad. “Si los plazos dice 21 días, corresponde que la Entidad explique por qué demora estas solicitudes”, sostuvo.

Es el caso de Flavio Donato (22), un empresario que solicitó la licencia para portar un arma de fuego en el año 2023, no obstante, le fue negado en cuatro ocasiones. El motivo principal era que recibía llamadas de extorsión, en el que le pedían hasta 40 mil soles. “Me responden que los motivos no son suficientes. Esperan que me disparen para recién pueda acceder al permiso. No entiendo que es lo que desean”, expresó.

Otro hecho similar es el de Néstor Andrade, quien espera renovar el permiso desde hace más de un mes. Fue víctima de secuestro y por ello solicitó el uso del arma, sin embargo, a falta de esta renovación no puede utilizarla.

Asimismo, se muestra a una empresa de los denominados “chalecos”, donde muchos de los empleadores no trabajan debido a que no pueden portar armas de fuego.

Sucamec al ser consultado sobre estos reclamos, afirmó que optimizará el proceso. Tras esta consulta, la Entidad resolvió dos de los mencionados casos.