Un total de 25 ambulancias nuevas, adquiridas en 2024 por más de 4.6 millones de soles, permanecen abandonadas en el Hospital de la Policía pese a que debieron entregarse en un plazo máximo de 60 días.

Un informe de “Punto Final” señala que aunque los vehículos ya cuentan con placas y están operativos, el Ministerio del Interior no ha ordenado su distribución ni asignado el presupuesto para ponerlas en funcionamiento.

Paradójicamente, distintas regiones del país sufren una crítica escasez de ambulancias. El dominical dio cuenta que en Cañete no hay ninguna disponible; en Pucallpa una unidad yace oxidada; en Cerro de Pasco otra permanece inoperativa desde hace años; y en Tumbes una ambulancia está abandonada y cubierta de polvo.

El director de Sanidad de la PNP, general Jorge Villacorta, señaló que la compra fue ejecutada por el Ministerio del Interior y que la Policía está a la espera la entrega formal para iniciar la distribución.

Añadió que aún falta culminar la capacitación del personal, pero garantizó que, una vez completada, las ambulancias serán enviadas a las regiones que más las necesitan.