El Perú se ha convertido en un punto estratégico para mafias extranjeras dedicadas al tráfico de migrantes que ofrecen “tours criminales” que incluyen documentos peruanos falsificados para ingresar a Europa sin visa.

De acuerdo al dominical de Panorama, estas organizaciones criminales cobran miles de dólares a ciudadanos extranjeros para entregarles pasaportes o carnés adulterados y así permitirles cruzar el Atlántico.

Según la Policía, usan el Perú porque el país no necesita visa para viajar a Europa y se busca suplantar identidades peruanas para viajar al continente europeo.

CASOS

Es el caso de una ciudadana dominicana que con documento falsificado intentó pasar por los controles peruanos para viajar a Madrid, España. Ella presentó un permiso de residencia.

Otro hecho similar se reportó con un dominicano, quien tenía el mismo destino. Así también, un varón de nacionalidad boliviana tenía previsto viajar a Francia, pero contaba con documentos falsos.

Asimismo, se reveló un caso de una familia ecuatoriana que se hizo pasar como peruana para viajar a Europa.

En todos los procesos, se verifica la autenticidad de los documentos y luego se someten a los portadores a entrevistas que permitan corroborar la información. Sin embargo, en los casos mencionados, el nerviosismo les ganó.

PAÍSES VINCULADOS

El coronel PNP Freddy Delgado, jefe de la División de Investigación de Estafas y otras defraudaciones de la Dirincri, informó que las mafias suelen operar con ciudadanos provenientes de Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Colombia, quienes luego intentan continuar viaje hacia destinos europeos.

Por ello, las autoridades intensificaron las acciones de control para evitar que redes criminales consoliden sus rutas.