La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) impuso sanciones a la empresa operadora del mirabús en el que murió Caue Brunelli Dezotti, hincha del club Palmeiras, durante un recorrido turístico en Barranco.

La entidad informó que, aunque el vehículo pertenecía a una empresa formal, no contaba con autorización para brindar servicios turísticos, por lo que se aplicó una multa superior a S/ 21.000 y se ordenó el internamiento del bus tras las diligencias policiales.

La ATU también detectó que el conductor, pese a tener brevete, no estaba habilitado para operar el vehículo. Por ello , la empresa recibió una segunda multa de S/ 2.675, acumulando así doble sanción administrativa.

La autoridad reiteró que el mirabús no estaba habilitado para el servicio que prestaba el día del accidente, lo que agrava las responsabilidades.

El hecho ocurrió cuando el hincha brasileño, ubicado en la parte superior del mirabús junto a otros seguidores del Palmeiras, impactó con un puente en la bajada de Baños de Barranco. Pese a ser trasladado a una clínica cercana, se confirmó su fallecimiento. La muerte del joven médico urólogo generó conmoción en Perú y Brasil, reavivando el debate sobre la fiscalización del transporte turístico en Lima.