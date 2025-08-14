Durante un operativo en Los Olivos, el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, Juan Carlos Díaz Chapoñán, falleció en medio de una persecución y enfrentamiento con delincuentes. Su caso es uno de los dos asesinatos de policías registrados en menos de 15 días.

A raíz de este lamentable suceso, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, ha solicitado al Congreso de la República que apruebe la propuesta de Ley de Terrorismo Urbano, en respuesta al alarmante incremento de la criminalidad.

“Eso es lo que vive el policía y el sereno, que se enfrenta día y noche delincuentes que cada vez son más avezados, más agresivos, que no les importa matar con tal de salirse con la suya y ese es el contexto en el cual ellos se desarrollan. Por eso es importante dar leyes mucho más duras, la Ley de Terrorismo Urbano debería salir, por un tema ideológico el Congreso no la aprueba“, declaró Castillo a Exitosa.

En ese sentido, el burgomaestre hizo un llamado al nuevo presidente del Congreso, José Jerí, para que incluya en la agenda parlamentaria el proyecto de Ley de Terrorismo Urbano. Advirtió que, de no hacerlo, se debería otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

“Decirle al presidente del Congreso de la República, si está con la población, con el ciudadano de a pie que está siendo extorsionado, secuestrado, asesinado, que ponga en agenda. Depende de él, en agenda en el Pleno para aprobar y si no puede (...) pues que de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana al Ejecutivo para que ellos saquen un decreto supremo y poder generar un régimen especial”, manifestó.

Castillo indicó que los dos sujetos a quienes la PNP buscó intervenir —uno de ellos de nacionalidad extranjera— serían presuntos extorsionadores que venían amenazando a comerciantes en la zona de Canta Callao.

“Estos delincuentes estaban desarrollando acciones delictivas de extorsión a los negocios de esa zona y es ahí cuando al ser sorprendidos se inicia la persecución. Es capturado uno de ellos, pero en ese intercambio de fuego es herido uno de los policías y posteriormente fallece en el Hospital de la Policía”, afirmó.