El general Víctor Zanabria informó que Erick Moreno Hernández, cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, fue ubicado en Asunción gracias al rastreo de sus operaciones financieras. Foto: Policía de Paraguay
El general Víctor Zanabria informó que Erick Moreno Hernández, cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, fue ubicado en Asunción gracias al rastreo de sus operaciones financieras. Foto: Policía de Paraguay

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Víctor Zanabria, confirmó que Erick Moreno Hernández, alias El monstruo, habría acumulado unos 20 millones de soles a través de actividades ilícitas como extorsión y sicariato.

“Se ha llegado a identificar 20 millones de soles que habrían sido captados de mala forma y eso es parte del dinero que él amasó con las extorsiones y las acciones de sicariato”, declaró.

El jefe policial explicó que la estrategia de inteligencia se enfocó en debilitar su red más cercana, incluyendo a familiares y a su pareja.

“Se trabajó con su pareja sentimental, con su madre y con toda su cadena de soporte; su pareja actual está embarazada y con la detención de su mamá se le arrinconó emocionalmente”, señaló.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS