Este domingo, en la zona conocida como Pampas de Cachuy, dentro del asentamiento humano Nadine Heredia en Ancón, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Policía Nacional sobre el hecho.
De acuerdo con la información policial, la víctima sería una menor de edad. También se informó que el cuerpo presentaba signos de tortura en la zona de la cabeza.
Los vecinos le indicaron a RPP que, a pocos metros del lugar donde se encontró el cuerpo, apareció un cuchillo que habría sido utilizado en la agresión contra la víctima.
Los residentes de la zona denunciaron la escasa iluminación del sector, situación que —aseguran— incrementa la sensación de inseguridad. Asimismo, advirtieron que hechos de esta naturaleza ya han ocurrido anteriormente.
