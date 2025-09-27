En la avenida 6 de Febrero, en el asentamiento Las Brisas del distrito de Santa Rosa, desconocidos asesinaron a balazos a un hombre que conducía un vehículo gris.

La Policía Nacional informó que la unidad tiene dos impactos de bala en la ventana del conductor, hechos que ocasionaron la muerte del hombre, cuya identidad aún se desconoce.

Según información de RPP, los residentes de la zona y las autoridades advirtieron que la camioneta, aparentemente nueva, en la que se trasladaba la víctima, no tenía placa ni en la parte delantera ni en la trasera.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar tras el brutal ataque para realizar las diligencias correspondientes.

El levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima fueron ordenados posteriormente por las autoridades.

Cabe mencionar que a solo 350 metros de la Municipalidad de Santa Rosa ocurrió dicho crimen.