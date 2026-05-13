Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en plena vía pública en la calle Los Publicistas, cerca de una losa deportiva, en la zona de Canto Rey, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con información policial, la víctima se encontraba acompañada de una mujer cuando dos hombres a bordo de una motocicleta aparecieron en el lugar y lo interceptaron.

Sin intercambiar palabras, los atacantes dispararon varias veces contra el joven, quien cayó sin vida en la escena. Tras cometer el crimen, los responsables escaparon con rumbo desconocido.

Agentes de la Comisaría PNP Canto Rey llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias. La víctima fue identificada como Rodrigo Ayala Porras y, según la Policía, recibió hasta siete impactos de bala.

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