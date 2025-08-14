Un hombre fue baleado frente a la sede de la Subgerencia de Mantenimiento a la Ciudad de la Municipalidad Provincial del Callao, situada en la avenida Miguel Grau.

Según testigos, la víctima acababa de salir de la sede municipal cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con información de RPP, fuentes policiales lograron identificar al hombre como Francisco Arango Salcedo, de 49 años, quien sería colaborador de la dependencia municipal.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Los agentes policiales acudieron al lugar y acordonaron la escena del ataque, donde peritos hallaron nueve casquillos de bala.

Las investigaciones en curso buscarán esclarecer el móvil de este crimen, que ha generado gran conmoción entre los vecinos del Callao.