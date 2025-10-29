Una combi de la empresa de transportes San Genaro fue atacada a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando realizaba su recorrido con pasajeros por la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió a dos cuadras del cementerio Señor de los Milagros y dejó a los ocupantes en medio del pánico.

El conductor del vehículo, identificado como Christian, relató que los agresores lo siguieron antes de abrir fuego.

“Ellos ya una cuadra atrás me ‘marcaron’, dieron la vuelta y me pasaron. De regreso, cuando estaban bajando los pasajeros, desde unos cinco metros, comenzaron a disparar”, señaló a RPP.

El chofer también indicó que la empresa había recibido amenazas un mes antes, lo que reforzaría la hipótesis de que el ataque estaría vinculado a un intento de extorsión.

Según versiones de los trabajadores, el hecho se habría producido luego de que los dirigentes se negaran a pagar el “cupo” exigido por presuntos delincuentes.

Se conoció que este sería el segundo atentado contra la misma empresa de transporte. El primero, ocurrido hace tres años, dejó herido al propietario de una unidad, quien posteriormente abandonó el negocio.

Christian, quien continúa trabajando pese al temor por su seguridad, expresó que planea dejar el rubro apenas termine sus estudios universitarios.

Efectivos de la comisaría de Pamplona Alta 2 acudieron al lugar poco después del ataque para realizar las diligencias correspondientes y recoger los testimonios de los testigos.