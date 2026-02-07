Un local de venta de prendas femeninas fue atacado a balazos durante la madrugada en el Emporio Comercial de Gamarra, frente al centro comercial Cánepa, en el distrito de La Victoria.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y provocó únicamente daños materiales.

Al momento del atentado no había personal dentro del establecimiento. Los trabajadores advirtieron lo sucedido cuando llegaron para iniciar sus labores y encontraron afectada una de las lunas de exhibición del negocio.

De acuerdo con el testimonio de un trabajador del local, los disparos impactaron directamente contra el vidrio principal, que quedó destruido. Indicó que no habían recibido amenazas ni mensajes extorsivos previos y que el caso ya se encuentra en investigación.

También señaló que, pese a la cercanía de una caseta policial, no se observó presencia de agentes durante la madrugada.

Cámaras de seguridad registraron a dos sujetos implicados en el ataque, uno de los cuales descendió de una motocicleta para disparar contra el local antes de huir junto a su cómplice.