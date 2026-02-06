El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, informó que se encuentra en evaluación la ampliación de la ruta del Corredor Morado desde Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, hasta El Portón, punto de ingreso a Jicamarca.

Cabe mencionar que esta propuesta forma parte de los ajustes que se analizan para mejorar la conectividad en esa zona de la capital.

Actualmente, el Corredor Morado opera con la ruta SE-09, que conecta la estación Bayóvar de la Línea 1 con el distrito de San Isidro, a través de diversos ejes viales de Lima.

En ese contexto, se indicó que el tramo entre Bayóvar y la entrada a Jicamarca comprende 3.9 kilómetros y que el tiempo de viaje varía según el tipo de transporte utilizado.

En diálogo con la Agencia Andina, Hernández explicó que, conforme avancen las obras en San Juan de Lurigancho, se “podrá implementar un corredor morado que funcionará con puerta izquierda desde Bayóvar hasta la zona del Portón en Jicamarca”. Añadió que la puesta en marcha del servicio estará condicionada a la entrega progresiva de la infraestructura vial.