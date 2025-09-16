En un nuevo operativo contra el transporte informal en Lima Metropolitana, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intervino y envió al depósito a la cúster conocida como la “calavera”, un vehículo que circulaba por la Av. Javier Prado sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y cuyo conductor no contaba con licencia de conducir.

La intervención, realizada a la altura de la cuadra 60 de la citada avenida, se llevó a cabo en conjunto con la Municipalidad de La Molina y la Policía Nacional del Perú. Durante el operativo se confirmó que la unidad, con placa de rodaje M1N-755, tenía 38 años de antigüedad y un historial de 32 multas acumuladas por brindar servicio sin autorización, que suman más de S/ 600 000.

El hecho generó enfrentamientos entre allegados al conductor y el personal de fiscalización de la ATU y de la Municipalidad, quienes finalmente lograron trasladar la unidad al depósito.

Resultados de las fiscalizaciones

Según la ATU, solo en las dos primeras semanas de septiembre se han realizado 164 operativos en varios distritos de Lima, enviando al depósito a 254 unidades. De ellas, 112 acumulaban multas por más de S/ 5 millones.

Además, se identificó a 99 conductores sin licencia y se levantaron 479 actas de fiscalización, de las cuales el 85 % correspondió a transporte regular y taxis informales.

La cúster “calavera” evidenciaba un grave deterioro: asientos en mal estado, ventanas rotas, paneles improvisados de cartón y triplay, cables expuestos y faros dañados, condiciones que representaban un riesgo para los pasajeros.

Como parte de la lucha contra el transporte informal, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció recientemente la compra de 16 000 cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia en más de 8 000 buses de transporte público.

Con esta intervención, la ATU reafirma su compromiso en la erradicación del transporte informal y en garantizar mayor seguridad para los usuarios de Lima y Callao.

TE PUEDE INTERESAR