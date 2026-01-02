Durante el verano 2026, los diagnósticos de conjuntivitis registran un incremento significativo, de acuerdo con lo señalado por el médico oftalmólogo y vocero de EsSalud, Javier Cáceres.

El especialista explicó que la exposición constante a la arena, el salitre del mar y el cloro presente en piscinas sin autorización sanitaria está generando cuadros de irritación e infecciones oculares en niños y adultos.

En declaraciones brindadas a Canal N, Cáceres detalló que esta enfermedad presenta más de 20 variantes, siendo frecuentes las formas estacionales y las de origen viral.

Desde la institución se precisó que, en el caso de la conjuntivitis viral, el contagio puede darse incluso por el aire, debido a su relación con virus similares a los que provocan resfríos comunes.

El vocero de EsSalud indicó que el uso de infusiones como manzanilla o llantén para el lavado ocular puede ocasionar sobreinfecciones, ya que estos elementos podrían contener microorganismos. En su lugar, recomendó realizar solo una limpieza externa con gasas y agua hervida, tibia o fría.

Asimismo, recordó que asistir únicamente a piscinas autorizadas, usar lentes protectores y mantener una correcta higiene de manos ayuda a reducir riesgos, especialmente en personas con ojo seco, condición que puede agravarse por el calor y el uso constante de aire acondicionado.