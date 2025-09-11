Un accidente de tránsito en Villa María del Triunfo dejó dos personas heridas leves luego de que un auto cayera en una zanja de obra sin señalización en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y San José, donde se ejecutan trabajos de cambio de tuberías que, según vecinos, corresponden a Sedapal.

Según informó América TV, el vehículo no advirtió el enorme forado porque las mallas de seguridad habían sido retiradas días atrás por algunos conductores que buscaban habilitar el paso. Esta situación, sumada a la falta de carteles y avisos, habría hecho que el chofer y su acompañante creyeran que la vía estaba libre.

El conductor y el copiloto resultaron con contusiones y fueron trasladados a un centro de salud cercano. La Policía confirmó que no presentan heridas graves ni riesgo vital, aunque el auto quedó atrapado de costado dentro de la zanja. Personal de grúa trabajó varias horas para rescatarlo sin afectar la obra.

Vecinos y comerciantes denunciaron que este no es el único forado sin protección en el distrito. Señalaron que, en otras obras similares, se suele cerrar parcialmente la vía y habilitar el carril contrario en doble sentido, medida que no se aplicó en este caso.

Advirtieron que la presencia de zanjas abiertas sin señalización adecuada representa un riesgo constante para peatones y conductores. Por ello, exigieron a Sedapal y a las autoridades municipales instalar cercos, carteles y reforzar la seguridad para evitar más accidentes.