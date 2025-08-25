La concurrida avenida Canadá contará con una vía rápida a fin de dar mayor fluidez al enorme tránsito de esta zona de Lima, y agilizar los viajes entre Lima este y el Cercado.

Así lo dio a conocer la Municipalidad de Lima, que desarrollará el proyecto a partir de diciembre próximo, a través de su Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

“Esta intervención forma parte de un programa de diez vías rápidas que busca descongestionar los puntos más críticos de la ciudad”, confirmó Pablo Paredes Ramos, gerente general de dicha entidad municipal.

En diálogo con la agencia Andina, señaló que el objetivo es elevar la velocidad de tránsito de 10 km/h a 35 km/h y reducir los tiempos de viaje “en hasta 20 minutos”.

Detalles

Según lo anunciado, la obra contempla dos viaductos elevados, en beneficio de más de dos millones de ciudadanos.

El primero de estos se ubicará entre las avenidas Circunvalación y Canadá, con 1.5 km de extensión. En tanto, el segundo de estos pasos a desnivel tendrá 500 metros de largo y permitirá giros en U en el mismo eje vial.

La inversión de la obra asciende a 226 millones de soles. La ejecución tomará 11 meses bajo la modalidad de concurso oferta, que incluye la elaboración del expediente técnico y la construcción, señaló Paredes Ramos.

“Con esta vía, la avenida Canadá se convertirá en una alternativa paralela a Javier Prado para unir Lima este con Lima Centro”, destacó el funcionario.

El proyecto incorporará ciclovías, áreas verdes, señalización y mejoras en la seguridad peatonal.

La Municipalidad de Lima implementará planes de desvío y talleres informativos para dar a conocer la obra.

Vecinos de las zonas de influencia de la vía expresaron su preocupación por el aparente caos vial que generarán estas obras, que se desarrollarán a lo largo de casi un año, si no hay retrasos en su ejecución.

TE PUEDE INTERESAR