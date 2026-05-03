Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras una balacera en un local ubicado en la cuadra 9 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, en Lima.

El hecho ocurrió en un inmueble perteneciente a la Asociación Mutualista de Suboficiales Técnicos y Empleados Civiles de Carrera de la Policía Nacional (Amsotecc), donde se realizaba una fiesta privada.

Víctima mortal y herido fueron identificados

La víctima mortal fue identificada como Jhonny Gabriel Castro Málaga, quien falleció a consecuencia de los disparos.

En tanto, el herido es Richard Acero Villanueva, quien habría sido el encargado de alquilar el local. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con pronóstico reservado.

Lee aquí: Surco otorga licencia a Carlos Bruce para postular a la alcaldía de Lima

Evento no estaba vinculado a la asociación

Según indicaron asistentes, en el lugar se desarrollaba una celebración de cumpleaños organizada por una familia del distrito de Breña.

El abogado de Amsotecc, José Salas López, precisó que la asociación no tenía relación directa con el evento, ya que el local fue arrendado a un tercero.

“La asociación arrienda el local al señor Acero, quien es quien alquila el espacio para actividades. El evento no tiene relación con la institución”, señaló a RPP.

El representante legal indicó que, según la información preliminar, el ataque podría tratarse de un atentado, aunque descartó que existan denuncias previas por amenazas o extorsión vinculadas al caso.

“Al parecer es un atentado, pero no se tiene conocimiento de amenazas por extorsión”, agregó.

Policía realiza diligencias

La investigación está a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Rímac, cuyos agentes iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras continúan las investigaciones.