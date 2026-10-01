El bypass de Nueva Esperanza, ubicado en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo (VMT), volvió a quedar inundado debido a la persistente llovizna registrada en esta zona de Lima.

La acumulación de agua obligó al cierre temporal de los dos tramos de la infraestructura vial, mientras se desarrollan trabajos para retirar el agua empozada y recuperar la circulación vehicular, según informó Panamericana TV.

EMAPE despliega cuatro cisternas para retirar el agua

Personal de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) llegó al lugar desde la madrugada para atender la emergencia.

De acuerdo con la información disponible, se desplegaron cuatro cisternas para retirar el agua acumulada en el bypass.

Hasta el momento no se ha precisado cuánto demorarán los trabajos ni a qué hora se producirá la reapertura de la vía.

Vehículo chocó contra muro durante la madrugada

Durante el cierre se produjo además un accidente vehicular. Un automóvil en el que viajaban varios jóvenes terminó impactando contra uno de los muros de acceso al bypass.

Según la información preliminar, los ocupantes del vehículo no habrían advertido a tiempo las señalizaciones que indicaban el cierre de la vía. No se ha informado sobre el estado de salud de los involucrados.

El incidente ocurrió mientras el bypass permanecía afectado por la acumulación de agua producto de la llovizna.

Conductores deberán utilizar rutas alternas

Mientras continúan los trabajos, los conductores que habitualmente utilizan el bypass de Nueva Esperanza deberán tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar mayores demoras.

El cierre temporal podría generar congestión en las vías próximas al cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre. Las autoridades aún no han comunicado un horario para restablecer el tránsito.