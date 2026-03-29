La Policía Nacional del Perú desarticuló la banda criminal “El Hampa de los Piratas”, que se dedicaba a extorsionar a transportistas y comerciantes, según confirmó el Ministerio del Interior.

Según investigación policial, la organización operaba desde enero de este año y utilizaba WhatsApp como principal herramienta de intimidación, pues enviaban a sus víctimas videos de armas y datos personales para exigirles pagos de hasta S/ 100 000, bajo amenaza de atentados contra sus vidas y las de sus familiares.

La entidad refiere que la primera intervención se ejecutó el 27 de marzo en el sector Vista Alegre, en Nazca (Ica), donde fue capturado Alberto Huamantumba. Se hallaron cartuchos de dinamita, una cacerina abastecida y equipos de comunicación vinculados al cobro de las extorsiones.

La segunda fase de la operación se realizó en el distrito limeño de San Martín de Porres. En esta ocasión, la Policía detuvo a los ciudadanos extranjeros José Aponte, alias “Crespo”, y Estefany Sosa, alias “Tefy”, y se incautaron 150 cartuchos de dinamita, una granada tipo piña, 20 mechas con detonantes, 24 iniciadores eléctricos, municiones y envoltorios de droga sintética conocida como “tusi”.

Asimismo, los detenidos serán investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada, banda criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de municiones y explosivos.